Слишкович: у игроков «Спартака» были проблемы в психологии, их нужно было расслабить

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о работе с игроками команды.

«Были проблемы в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться. Сейчас всё получилось. Секрета нет, это просто чувство и доверие тренера», — цитирует наставника «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович.

Ранее сообщалось, что «Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ.