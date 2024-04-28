RT в Telegram
Подпишись

Слишкович: у игроков «Спартака» были проблемы в психологии, их нужно было расслабить

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о работе с игроками команды.
Слишкович: у игроков «Спартака» были проблемы в психологии, их нужно было расслабить
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Были проблемы в психологии. Игроков нужно было расслабить, они боялись ошибаться. Сейчас всё получилось. Секрета нет, это просто чувство и доверие тренера», — цитирует наставника «Спорт-Экспресс».

Сегодня «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял её с 2022 года. Исполняющим обязанности назначен Слишкович.

Ранее сообщалось, что «Спартак» 13 матчей не проигрывает московским командам в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить