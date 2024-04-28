Саввин и Двали завоевали золотые медали чемпионата Европы по боксу
- РИА Новости
- © Александар Джорович
В решающей схватке российский боксёр одолел кубинца Хавьера Ибаньеса Диаса, выступающего за Болгарию.
23-летний Саввин является двукратным чемпионом России по боксу (2021, 2022).
Дмитрий Двали также завоевал золотую медаль турнира. Он одержал победу над Биллалом Беннамой из Франции в поединке в весе до 54 кг.
Ранее сообщалось, что России принесли извинения за выключенный на чемпионате Европы по боксу гимн.