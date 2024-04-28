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Саввин и Двали завоевали золотые медали чемпионата Европы по боксу

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Россиянин Эдуард Саввин одержал победу в финальном поединке чемпионата Европы по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг.
Саввин и Двали завоевали золотые медали чемпионата Европы по боксу
  • РИА Новости
  • © Александар Джорович

В решающей схватке российский боксёр одолел кубинца Хавьера Ибаньеса Диаса, выступающего за Болгарию.

23-летний Саввин является двукратным чемпионом России по боксу (2021, 2022).

Дмитрий Двали также завоевал золотую медаль турнира. Он одержал победу над Биллалом Беннамой из Франции в поединке в весе до 54 кг.

Ранее сообщалось, что России принесли извинения за выключенный на чемпионате Европы по боксу гимн.

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