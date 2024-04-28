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Рублёв победил Давидович-Фокину в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде, отыгравшись с 0:5 на тай-брейке

Рублёв победил Давидович-Фокину в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде

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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
Рублёв победил Давидович-Фокину в 3-м круге «Мастерса» в Мадриде, отыгравшись с 0:5 на тай-брейке
  • Gettyimages.ru

В матче третьего круга Рублёв, восьмая ракетка мира из России, победил испанца Алехандро Давидович-Фокину, располагающегося на 28-й строчке мирового рейтинга ATP. 

Встреча между спортсменами, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась в пользу россиянина со счётом 7:6 (12:10), 6:4.

В первом сете Рублёв отыгрался со счёта 0:5 на тай-брейке.

В следующем круге соперником Рублёва станет Таллон Грикспор из Нидерландов, который в своём матче обыграл Хольгера Руне.

Ранее сообщалось, что Циципас проиграл 118-й ракетке мира и вылетел с «Мастерса» в Мадриде.

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