RT в Telegram
Подпишись

ЦСКА провёл акцию, посвящённую борьбе против буллинга в женском футболе

Короткая ссылка
ЖФК ЦСКА перед началом матча седьмого тура Суперлиги с московским «Спартаком» провёл акцию, посвящённую борьбе против буллинга (систематических актов агрессии, направленных против одной или нескольких жертв) в женском футболе.
ЦСКА провёл акцию, посвящённую борьбе против буллинга в женском футболе
  • © wfccska.ru

Игроки армейской команды вышли на поле в футболках с цитатами людей, которые скептически относятся к женскому футболу.

Среди прочего на футболках спортсменок было написано: «Кто-нибудь без Гугла назовёт капитана ЦСКА?», «Короткая стрижка — не для девочек», «Женский футбол — пародия на футбол» и множество других фраз.

«Но футбол — такой же вид спорта, как баскетбол, волейбол, гандбол и другие, в которые профессионально играют женщины. Мы призываем отказаться от стереотипов и поддержать футболисток со всего мира. Будьте добрее!» — говорится в официальном Telegram-канале клуба. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» в матче седьмого тура женской Суперлиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить