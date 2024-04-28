ЦСКА провёл акцию, посвящённую борьбе против буллинга в женском футболе

ЖФК ЦСКА перед началом матча седьмого тура Суперлиги с московским «Спартаком» провёл акцию, посвящённую борьбе против буллинга (систематических актов агрессии, направленных против одной или нескольких жертв) в женском футболе.

Игроки армейской команды вышли на поле в футболках с цитатами людей, которые скептически относятся к женскому футболу.

Среди прочего на футболках спортсменок было написано: «Кто-нибудь без Гугла назовёт капитана ЦСКА?», «Короткая стрижка — не для девочек», «Женский футбол — пародия на футбол» и множество других фраз.

«Но футбол — такой же вид спорта, как баскетбол, волейбол, гандбол и другие, в которые профессионально играют женщины. Мы призываем отказаться от стереотипов и поддержать футболисток со всего мира. Будьте добрее!» — говорится в официальном Telegram-канале клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» в матче седьмого тура женской Суперлиги.