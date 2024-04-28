ЦСКА провёл акцию, посвящённую борьбе против буллинга в женском футболе
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Игроки армейской команды вышли на поле в футболках с цитатами людей, которые скептически относятся к женскому футболу.
Среди прочего на футболках спортсменок было написано: «Кто-нибудь без Гугла назовёт капитана ЦСКА?», «Короткая стрижка — не для девочек», «Женский футбол — пародия на футбол» и множество других фраз.
«Но футбол — такой же вид спорта, как баскетбол, волейбол, гандбол и другие, в которые профессионально играют женщины. Мы призываем отказаться от стереотипов и поддержать футболисток со всего мира. Будьте добрее!» — говорится в официальном Telegram-канале клуба.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» в матче седьмого тура женской Суперлиги.