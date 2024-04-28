RT в Telegram
Подпишись

Мюллер заявил, что ему плевать на конфликт Тухеля и почётного президента «Баварии»

Короткая ссылка
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о конфликте между главным тренером команды Томасом Тухелем и почётным президентом Ули Хёнессом.
Мюллер заявил, что ему плевать на конфликт Тухеля и почётного президента «Баварии»
  • AP
  • © Martin Meissner

«Если бы Хёнесс сделал заявление, а никто не спрашивал его, то фонового шума вообще не было бы. Процитирую Кана из легендарного интервью: «Мне плевать», — цитирует Мюллера Sky Germany.

Почётный президент клуба заявил, что тренер только покупает игроков, но не занимается их развитием. На что Тухель заявил об оскорблении в свой адрес.

Контракт Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.

Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить