Мюллер заявил, что ему плевать на конфликт Тухеля и почётного президента «Баварии»
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«Если бы Хёнесс сделал заявление, а никто не спрашивал его, то фонового шума вообще не было бы. Процитирую Кана из легендарного интервью: «Мне плевать», — цитирует Мюллера Sky Germany.
Почётный президент клуба заявил, что тренер только покупает игроков, но не занимается их развитием. На что Тухель заявил об оскорблении в свой адрес.
Контракт Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.
У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.
Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб.