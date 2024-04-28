Мюллер заявил, что ему плевать на конфликт Тухеля и почётного президента «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о конфликте между главным тренером команды Томасом Тухелем и почётным президентом Ули Хёнессом.

«Если бы Хёнесс сделал заявление, а никто не спрашивал его, то фонового шума вообще не было бы. Процитирую Кана из легендарного интервью: «Мне плевать», — цитирует Мюллера Sky Germany.

Почётный президент клуба заявил, что тренер только покупает игроков, но не занимается их развитием. На что Тухель заявил об оскорблении в свой адрес.

Контракт Тухеля с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года, однако стороны решили досрочно прекратить действие соглашения по окончании сезона.

У «Баварии» 66 очка и вторая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. На первом месте находится «Байер», который уже оформил досрочное чемпионство.

Ранее сообщалось, что фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб.