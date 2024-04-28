В РУСАДА отметили рост числа нарушений после использования БАДов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о росте числа нарушений после использования биологически активных добавок.

«Речь идёт про загрязнённые биологически активные добавки, которые в 2023 году, можно сказать, «испортили» статистику. Зафиксировано большое количество случаев, когда спортсмены использовали одну и ту же добавку, а мы потом выявляли у них нарушение антидопинговых правил из-за того, что в БАД были запрещённые вещества», — цитирует Логинову ТАСС.

Она подчеркнула, что РУСАДА никогда ранее не фиксировало такое количество нарушений и призывает спортсменов отказаться от добавок любого характера.

Ранее сообщалось, что РУСАДА за первые три месяца 2024 года взяло у спортсменов почти 3 тыс. допинг-проб.

Ранее В РУСАДА заявили, что самому юному проверенному на допинг спортсмену 11 лет.