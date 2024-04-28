RT в Telegram
Подпишись

В РУСАДА заявили, что самому юному проверенному на допинг спортсмену 11 лет

Короткая ссылка
Начальник отдела организации тестирования РУСАДА Камила Шафеева сообщила, что самому юному спортсмену, проверенному Российским антидопинговым агентством, 11 лет.
В РУСАДА заявили, что самому юному проверенному на допинг спортсмену 11 лет
  • РИА Новости

«Минимальный возраст спортсмена, у которого была отобрана допинг-проба, составляет 11 лет. Неоднократно спрашивали: есть ли какой-то возрастной лимит? Нет, есть просто понятие «несовершеннолетний спортсмен», — приводит слова Шафеевой ТАСС.

Она отметила, что в I квартале 2024 года РУСАДА была взята 3401 проба, анализ проходил в семи аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораториях.

Ранее глава РУСАДА Вероника Логинова заявила, что у каждого сотрудника агентства есть обида на WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить