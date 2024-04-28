В РУСАДА заявили, что самому юному проверенному на допинг спортсмену 11 лет

Начальник отдела организации тестирования РУСАДА Камила Шафеева сообщила, что самому юному спортсмену, проверенному Российским антидопинговым агентством, 11 лет.

«Минимальный возраст спортсмена, у которого была отобрана допинг-проба, составляет 11 лет. Неоднократно спрашивали: есть ли какой-то возрастной лимит? Нет, есть просто понятие «несовершеннолетний спортсмен», — приводит слова Шафеевой ТАСС.

Она отметила, что в I квартале 2024 года РУСАДА была взята 3401 проба, анализ проходил в семи аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораториях.

Ранее глава РУСАДА Вероника Логинова заявила, что у каждого сотрудника агентства есть обида на WADA.