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Глава РУСАДА Логинова заявила, что у каждого сотрудника агентства есть обида на WADA

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Глава РУСАДА Вероника Логинова рассказала о взаимодействии организации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Глава РУСАДА Логинова заявила, что у каждого сотрудника агентства есть обида на WADA
  • РИА Новости

«Мы работаем открыто. Находимся в постоянном диалоге с WADA. Думаю, каждый мой сотрудник испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которая проводится небольшим штатом, у которого небольшие зарплаты», — приводит слова Логиновой ТАСС.

11 марта в WADA заявили, что РУСАДА всё ещё не соответствует антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее Логинова сообщила, что РУСАДА открыто для мониторинга со стороны WADA.

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