Мостовой не считает, что «Зенит» легко обыграет «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Небольшой перевес на стороне «Зенита» — 55 на 45. Но «Динамо» тоже всё понимает. Тем более «Зенит» в таком состоянии и думает: «Ничего себе, мы же можем проигрывать», — цитирует Мостового Metaratings.

После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Очная встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.

Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» меньше всех пропускает, больше всех забивает.