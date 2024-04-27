Мостовой не считает, что «Зенит» легко обыграет «Динамо»
- РИА Новости
«Небольшой перевес на стороне «Зенита» — 55 на 45. Но «Динамо» тоже всё понимает. Тем более «Зенит» в таком состоянии и думает: «Ничего себе, мы же можем проигрывать», — цитирует Мостового Metaratings.
После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).
Очная встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.
Ранее Сергей Семак заявил, что «Зенит» меньше всех пропускает, больше всех забивает.