Близкий друг Уткина: у него были мысли о самоубийстве

Витя Кравченко, друг комментатора Василия Уткина, подтвердил, что журналиста посещали мысли о самоубийстве.

«Он писал мне. Помню, меня это испугало. Вряд ли он говорил, чтобы привлечь внимание — этого ему и так хватало. Он писал, что тоскует в пустом городе, что это морально тяжело», — цитирует друга комментатора СЭ.

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее сообщалось, что РПЛ переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина».