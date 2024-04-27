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Близкий друг Уткина: у него были мысли о самоубийстве

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Витя Кравченко, друг комментатора Василия Уткина, подтвердил, что журналиста посещали мысли о самоубийстве.
Близкий друг Уткина: у него были мысли о самоубийстве
  • РИА Новости

«Он писал мне. Помню, меня это испугало. Вряд ли он говорил, чтобы привлечь внимание — этого ему и так хватало. Он писал, что тоскует в пустом городе, что это морально тяжело», — цитирует друга комментатора СЭ.

19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».

Ранее сообщалось, что РПЛ переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина».

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