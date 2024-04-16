РПЛ переименовала номинацию «Комментатор сезона» в «Приз имени Василия Уткина»
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Приз будет вручён на второй ежегодной премии Герои РПЛ 26 мая в Центре Кино Мосфильма в Москве.
19 марта стало известно, что Уткин скончался в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия лёгочной артерии (оторвался тромб). В последнее время журналист развивал свою медийную футбольную команду «Эгриси».
Ранее сообщалось, что передача «Футбольный клуб» продолжит выходить без Уткина.