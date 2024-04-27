El Nacional: Лунин запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа
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- © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency
По информации El Nacional, украинец понимает, что вернётся на скамейку запасных после полного восстановления Тибо Куртуа. Он запросил зарплату, близкую по уровню к той, что получает бельгиец.
Мадридцы же готовы повысить ставку Лунину, но не до таких размеров.
Напомним, что украинский вратарь стал основным в команде после того, как Куртуа выбыл на длительный срок после травмы.
Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем объяснил снижение своей результативности в «Реале».