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El Nacional: Лунин запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа

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Мадридский «Реал» планирует продлить контракт с голкипером команды Андреем Луниным.
El Nacional: Лунин запросил у «Реала» повышение зарплаты до уровня Куртуа
  • globallookpress.com
  • © Ricardo Larreina/Keystone Press Agency

По информации El Nacional, украинец понимает, что вернётся на скамейку запасных после полного восстановления Тибо Куртуа. Он запросил зарплату, близкую по уровню к той, что получает бельгиец.

Мадридцы же готовы повысить ставку Лунину, но не до таких размеров.

Напомним, что украинский вратарь стал основным в команде после того, как Куртуа выбыл на длительный срок после травмы.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем объяснил снижение своей результативности в «Реале».

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