Беллингем объяснил снижение своей результативности в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем объяснил, с чем связан его результативный спад в команде.

«Травма. Это повлияло на меня, ведь в начале сезона я играл в каждом матче. Теперь мне нужно поправить некоторые вещи», — цитирует игрока El Espanol.

В нынешнем сезоне англичанин провёл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

20-летний Беллингем подписал контракт летом 2023-го, перейдя из дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может потребовать переиграть матч с «Реалом» из-за незасчитанного гола.