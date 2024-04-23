Беллингем объяснил снижение своей результативности в «Реале»
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«Травма. Это повлияло на меня, ведь в начале сезона я играл в каждом матче. Теперь мне нужно поправить некоторые вещи», — цитирует игрока El Espanol.
В нынешнем сезоне англичанин провёл за команду 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал десять передач. Его контракт с клубом действует до 2029 года.
20-летний Беллингем подписал контракт летом 2023-го, перейдя из дортмундской «Боруссии».
Ранее сообщалось, что «Барселона» может потребовать переиграть матч с «Реалом» из-за незасчитанного гола.