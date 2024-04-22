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«Барселона» может потребовать переиграть матч с «Реалом» из-за незасчитанного гола

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что каталонский клуб может запросить переигровку матча 32-го тура Примеры с «Реалом».
«Барселона» может потребовать переиграть матч с «Реалом» из-за незасчитанного гола
  • Gettyimages.ru

«Мы немедленно обратимся в Технический комитет арбитров и Испанскую федерацию футбола с просьбой предоставить нам все кадры, сделанные во время игры. Если подтвердится, что это был легитимный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровку матча», — приводит слова Лапорты Instant Foot.

Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2.

В составе «Реала» отличились Винисиус Жуниор (18-я минута), Лукас Васкес (73-я) и Джуд Беллингем (91-я). У «Барселоны» голы забили Андреас Кристенсен (шестая) и Фермин Лопес (69-я).

«Реал» набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция.

Ранее Джуд Беллингем высказал мнение касательно выступления за мадридский клуб.

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