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В «Спартаке» сообщили, что Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА

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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о травмированных игроках перед матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
В «Спартаке» сообщили, что Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжёлой травмы. Все остальные здоровы», — заявил Зеленов.

Матч ЦСКА и «Спартака» пройдёт 25 апреля и начнётся в 20:30 мск.

На данный момент красно-белые занимают пятую позицию в таблице РПЛ — в их активе 38 очков. Красно-синие находятся на шестой строчке с 37 баллами.

Ранее в ЦСКА рассказали о готовности Игоря Акинфеева сыграть со «Спартаком».

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