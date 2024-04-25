В «Спартаке» сообщили, что Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о травмированных игроках перед матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжёлой травмы. Все остальные здоровы», — заявил Зеленов.

Матч ЦСКА и «Спартака» пройдёт 25 апреля и начнётся в 20:30 мск.

На данный момент красно-белые занимают пятую позицию в таблице РПЛ — в их активе 38 очков. Красно-синие находятся на шестой строчке с 37 баллами.

Ранее в ЦСКА рассказали о готовности Игоря Акинфеева сыграть со «Спартаком».