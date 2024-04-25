КХЛ назвала лучших хоккеистов финала Кубка Гагарина

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определила имена лучших игроков финала Кубка Гагарина в четырёх номинациях.

Как сообщается на официальном сайте лиги, награды получили исключительно игроки магнитогорского «Металлурга», завоевавшего трофей. Илья Набоков получил две награды — лучшему вратарю и новичку финала Кубка Гагарина. В ходе него российский вратарь отражал в среднем 97,37% бросков при коэффициенте надёжности 0,74. А также отстоял на ноль в одном из матчей.

Приз лучшему защитнику достался Робину Прессу, записавшему на свой счёт три результативные передачи. Лучшим форвардом признали Александра Петунина, в активе которого значатся четыре (2 + 2) очка по системе «гол + пас».

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский сказал, кого считает главными героями финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2023/24.