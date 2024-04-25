Каменский назвал главных героев финала Кубка Гагарина
- РИА Новости
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«Понравился вратарь «Металлурга» Илья Набоков. А также тренер Андрей Разин, потому что он выиграл Кубок Гагарина с первого раза», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».
При этом обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» признался, что в КХЛ выступает множество сильных хоккеистов. И выделить кого-то конкретного ему очень непросто.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников объяснил провал ярославского «Локомотива» в финале Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».