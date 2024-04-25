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Кожевников назвал травму Шалунова причиной поражения «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников объяснил провал ярославского «Локомотива» в финале Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».
Кожевников назвал травму Шалунова причиной поражения «Локомотива» в финале Кубка Гагарина
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Один человек выпал — и всё рухнуло у них. Бомбардира не стало — и всё. Забивать некому. Исаев, наверное, психологически не выдержал всё-таки. Хотя сезон очень здорово провёл. Что здесь смотреть-то? Смотреть нечего было», — сказал Кожевников «Чемпионату», намекнув на отсутствие на льду получившего травму в первом матче серии Максима Шалунова.

При этом Кожевников также признал, что присутствие на тренерском мостике Андрея Разина стало важным фактором успеха «Металлурга» в плей-офф КХЛ.

Шалунов провёл 17 матчей в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина. В активе нападающего «Локомотива» пять голов и одна передача.

Ранее нападающий «Металлурга» Денис Зернов прокомментировал своё повреждение, которое получил в ходе финальной серии КХЛ.

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