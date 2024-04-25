Российская скелетонистка Канакина объявила о беременности

Чемпионка мира 2017 года по скелетону среди юниоров Юлия Канакина беременна.

Об этом участница зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине сообщила в социальных сетях, где опубликовала соответствующее фото с подписью.

«Большой-маленький секрет. Рада наконец поделиться нашим прекрасным событием», — написала Канакина.

Свою международную карьеру скелетонистка начала в 2011 году, а с 2014 года защищала цвета сборной России. В 2022 году на Олимпиаде в Пекине заняла 11-е место по итогам четырёх спусков, уступив занявшей первую строчку Ханне Найзе 2,47 секунды.

Ранее сообщалось, что Алина Тарарыченкова и Владислав Семёнов заняли первое место в смешанных командных соревнованиях по скелетону на Спартакиаде сильнейших в Сочи.