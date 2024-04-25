«Аталанта» с Миранчуком обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии
- Gettyimages.ru
- © Jonathan Moscrop
Встреча в Бергамо завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «Аталанты» мячи забили Тён Копмейнерс (8-я минута), Джанлука Скамакка (75-я), Адемола Лукман (95-я) и экс-футболист «Спартака» Марио Пашалич (90-я).
У гостей, которые играли в меньшинстве с 53-й минуты, после того как Никола Миленкович получил красную карточку, единственный гол забил Лукас Мартинес на 68-й минуте.
Российский хавбек команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 74-й минуте, но результативными действиями отметиться не сумел.
Первый матч команд, прошедший 3 апреля, закончился победой «Фиорентины» со счётом 1:0.
«Аталанта» и туринский «Ювентус» встретятся в главном матче турнира 15 мая в Риме.
Ранее сообщалось, что экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско может занять аналогичный пост в «Милане».