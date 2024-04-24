Баскетболист Швед рассказал, собирается ли он оставаться в Китае на следующий сезон

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед высказался о своём будущем в китайском клубе.

«Мой агент разговаривает с «Шаньси», с другими китайскими клубами, которые интересуются насчёт следующего сезона. Думаю, есть высокий процент, что я останусь. Но в целом Обрад разговаривает с клубами и из других чемпионатов», — приводит слова Шведа «Спорт-Экспресс».

Он также выразил уверенность, что получит больше предложений, чем в прошлом году.

35-летний россиянин подписал контракт с «Шаньси Лунгс» в начале этого сезона. После окончания прошлого сезона баскетболист покинул московский ЦСКА, который представлял с 2021 года.

Ранее ЦСКА разгромил «Енисей» в первом матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ.