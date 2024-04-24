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Непомнящий: Дзюба сильнее конкурентов в «Локомотиве»

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Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сильнее конкурентов в столичном клубе.

«На сегодняшний день он сильнее своих конкурентов. Да, по сути, кроме Тимура Сулейманова, и вспомнить некого. Пробовали на острие Максима Глушенкова, но в таком случае включалась уже совсем другая конструкция. В любом случае, когда Артём будет полностью готов, тогда поможет команде на все 100%. Не верю, что его специально зачехлили и он осел на скамейке надолго. Он ещё будет первым номером», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий предположил, что отсутствие Дзюбы в основе «Локомотива» связано с последствиями травмы.

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