Вятчанина — о работе с пловцом-паралимпийцем: поначалу восприняла предложение неоднозначно
- РИА Новости
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«Я и сама поначалу восприняла предложение неоднозначно. С одной стороны, Артём Павленко — заслуженный мастер спорта, мы рекорды России с ним имеем. Но уходить в паралимпийский спорт после того, как столько лет проработал в спорте высших достижений, мне казалось… как бы унизительным, что ли. Потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к ситуации.
Но сыну я сказала: «Аркаш, вспомни-ка, сколько мамочке твоей лет? Оно мне надо, начинать всё с нуля и снова лезть в эту кашу?» — заявила Вятчанина RT.
Полностью интервью Вятчаниной читайте на сайте RT.
Ранее Вятчанина поддержала решение Ефимовой выступить на Олимпиаде в Париже.