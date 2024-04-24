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Вятчанина — о работе с пловцом-паралимпийцем: поначалу восприняла предложение неоднозначно

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Российский тренер Ирина Вятчанина высказалась о работе с пловцом-паралимпийцем Артёмом Павленко.
Вятчанина — о работе с пловцом-паралимпийцем: поначалу восприняла предложение неоднозначно
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Я и сама поначалу восприняла предложение неоднозначно. С одной стороны, Артём Павленко — заслуженный мастер спорта, мы рекорды России с ним имеем. Но уходить в паралимпийский спорт после того, как столько лет проработал в спорте высших достижений, мне казалось… как бы унизительным, что ли. Потребовалось некоторое время, чтобы адаптироваться к ситуации.

Но сыну я сказала: «Аркаш, вспомни-ка, сколько мамочке твоей лет? Оно мне надо, начинать всё с нуля и снова лезть в эту кашу?» — заявила Вятчанина RT.

Полностью интервью Вятчаниной читайте на сайте RT.

Ранее Вятчанина поддержала решение Ефимовой выступить на Олимпиаде в Париже.

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