Вятчанина поддержала решение Ефимовой выступить на Олимпиаде в Париже

Российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина прокомментировала решение Юлии Ефимовой выступить на Олимпийских играх в Париже.

«Она действительно очень хочет поехать, и я на её стороне. Во-первых, для Юли это последняя Олимпиада, скорее всего. А во-вторых, что мы прячемся, как страусы в песок, от проблемы? Почему не хотим показать миру, что, вопреки всем сложностям, живы, готовы соревноваться, имеем результаты. Что будем выступать и бороться за победу. Чтобы о наших спортсменах не забывали. Тем более на Играх. Можно быть хоть сто раз чемпионом и рекордсменом своей страны и даже рекордсменом Европы или мира, но, если ты не имеешь звания чемпиона…

Во всём мире престижно быть не только призёром или финалистом, но даже просто участником Олимпийских игр — настолько высок этот статус. Хорошо, если у кого в карьере Игры уже были. А если нет и никогда не будет?» — заявила Вятчанина RT.

Он также объяснила, почему Ефимова продолжает так быстро плавать.

«Это же моё детище, как я могу не следить? Порой смеюсь: сколько раз звучало, что у Вятчаниной такая жёсткая методика, что спортсмены не выдерживают, а по факту моих спортсменов из бассейна не выгонишь. Многие из тех, кто заканчивает с большим спортом, продолжают выступать по ветеранам, в категории «Мастерс». Ещё и результаты улучшают и рекорды мира устанавливают», — добавила Вятчанина.

Полностью интервью Вятчаниной читайте на сайте RT.

Ранее Вятчанина назвала болезненным моментом потерю работы в сборной России по плаванию.