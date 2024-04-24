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Вятчанина назвала болезненным моментом потерю работы в сборной России по плаванию

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Российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина сообщила, что потеря работы в сборной России стала болезненным моментом.
Вятчанина назвала болезненным моментом потерю работы в сборной России по плаванию
  • Gettyimages.ru
  • © Rudi Silva

«Потеря работы в российской сборной — болезненный момент? Ну, в принципе, да. Это был не очень простой период ещё и потому, что я во время ковида сделала три операции на сердце. И Таня, и другие ребята прекрасно знали, что у меня серьёзные проблемы со здоровьем. Когда я стала пытаться оформить квоту на операцию, меня немедленно положили в больницу, поставили кардиостимулятор с дефибриллятором и сказали, что это мой спасательный круг, поскольку в диагнозе уже имеется несмыкание клапанов, низкая фракция выброса крови. Уже потом в Питере сделали радиочастотную абляцию. Думали, что потребуется шунтирование, но коронарные сосуды, к счастью, оказались в норме», — заявила Вятчанина RT.

Она также добавила, что в апреле ей сделали последнюю операцию.

«Я провела пять дней в больнице, прилетела домой в Таганрог, села за руль и поехала тут же в Волгоград на сбор. Хотя адаптация сердца после подобных операций занимает приличное время. Сейчас, кстати, всё полностью нормализовалось. Совершенно другое состояние. Уровень жизни другой», — добавила Вятчанина.

Полностью интервью Вятчаниной читайте на сайте RT.

Ранее Вятчанина объяснила, почему отказалась возглавить плавательный клуб в Германии.

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