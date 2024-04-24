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Тренер Вятчанина объяснила, почему отказалась возглавить плавательный клуб в Германии

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Российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина рассказала, почему отказалась возглавить плавательный клуб в Германии.
Тренер Вятчанина объяснила, почему отказалась возглавить плавательный клуб в Германии
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Последним было возглавить плавательный клуб в Германии. Сначала это сильно подогрело моё самолюбие, но потом, по ходу переговоров, я мысленно разложила всё по полочкам: никакой конкретики по оплате, никакой конкретики по помощи. Из клуба ушёл старший тренер, забрав с собой лучших спортсменов. Соответственно, я должна найти, с кем работать, и подготовить минимум финалиста Олимпийских игр. Я не знаю системы клубного плавания в Германии, не знаю немецкого языка. А до Олимпиады — полтора года. Вот и сказала самой себе: «Ира, тебе, что, жить надоело? Здоровье положить, ради чего?» — заявила Вятчанина RT.

Полностью интервью Вятчаниной читайте на сайте RT.

Ранее олимпийский призёр по плаванию Климент Колесников поделился мнением о тех спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.

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