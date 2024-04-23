Колесников: не буду осуждать спортсменов из России с нейтральным статусом на ОИ

Олимпийский призёр по плаванию Климент Колесников поделился мнением о тех спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.

Колесников отметил, что каждый спортсмен сам вправе решить, стоит ли ему ехать на Игры.

«Но очень критично ко всему относиться нельзя. Получается, если со спортивной точки зрения смотреть и не ехать туда, это потеря всего для спортсмена, а с человеческой точки зрения это потеря всего как личности. Кто поедет, пусть, я не против и осуждать не буду», — отметил Колесников в разговоре с РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Владимир Сальников заявил, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте.





