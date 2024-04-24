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В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без одобрения УЕФА

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Министерство информации Белоруссии разрешило транслировать предстоящий чемпионат Европы по футболу без согласия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В постановлении ведомства на официальном сайте отмечается, что в список правообладателей передач иностранного государства, которое совершает недружественные действия в отношении Белоруссии, дополнительно включён УЕФА, который зарегистрирован в Швейцарии.

Речь идёт о трансляции чемпионата Европы по футболу, который с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдёт в Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный правовой портал Белоруссии.

Отмечается, что в прошлом году в стране был принят закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», который разрешает использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателя, если он включён в список недружественных стран.

Ранее сообщалось, что представители РФС намерены посетить Евро-2024 для переговоров с УЕФА.

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