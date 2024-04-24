ESPN: Тим Цзю проведёт бой с Ортисом 3 августа
По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, бой состоится 3 августа в Лос-Анджелесе.
Цзю за карьеру одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 30 марта он проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей в поединке за звание чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBC и WBO.
Тогда его отец, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю, сообщил, что предстоит проделать большую работу, чтобы понять причины этого поражения.
Ранее Костя заявил, что без России на Олимпиаде пострадает весь мир.