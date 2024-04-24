RT в Telegram
Подпишись

ESPN: Тим Цзю проведёт бой с Ортисом 3 августа

Короткая ссылка
Австралийский боксёр Тим Цзю в начале августа 2024 года проведёт поединок с американцем Вирджилом Ортисом.

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, бой состоится 3 августа в Лос-Анджелесе.

Цзю за карьеру одержал 24 победы и потерпел одно поражение. 30 марта он проиграл Себастьяну Фундоре раздельным решением судей в поединке за звание чемпиона мира в первом среднем весе по версиям WBC и WBO.

Тогда его отец, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю, сообщил, что предстоит проделать большую работу, чтобы понять причины этого поражения.

Ранее Костя заявил, что без России на Олимпиаде пострадает весь мир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить