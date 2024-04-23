Китайский «Куньлунь Ред Стар» продолжит выступать в Мытищах в сезоне-2024/25 КХЛ

Китайский «Куньлунь Ред Стар» продолжит выступать в подмосковных Мытищах в сезоне-2024/25 чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» останется в России ещё на один сезон: команда будет проводить домашние матчи на «Арене Мытищи», — сообщается в официальном Telegram-канале китайского клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что китайский клуб может снова начать принимать матчи КХЛ в своей стране.

«Куньлунь» базируется в Московской области с 2020 года. Это связано с невозможностью проводить матчи в Китае из-за пандемии коронавируса.

По итогам регулярного чемпионата-2023/2024 клуб занял девятое место в таблице Западной конференции и не пробился в раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что Есмантович не считает ошибкой возвращение хоккеиста Федотова в ЦСКА.