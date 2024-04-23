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Оскорбивший бойца UFC Алексееву мигрант будет выдворен из России

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ГУ МВД России по Челябинской области сообщило, что гражданин иностранного государства, который накануне подрезал на дороге и оскорбил чемпионку мира по самбо и бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), будет выдворен за пределы России.
Оскорбивший бойца UFC Алексееву мигрант будет выдворен из России
  • РИА Новости

В сообщении ведомства отмечается, что мужчина нарушил миграционное законодательство, а именно — правила въезда в Российскую Федерацию либо режим пребывания на территории государства.

«Ему назначено наказание — административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации», — сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Челябинской области.

21 апреля уроженец Таджикистана пытался подрезать на автомобиле девушек, которые катались на велосипедах. Во время разговора с Алексеевой и её подругой он заявил, что «у него на родине девушки так не одеваются».

Сама спортсменка отметила, что когда мужчина выходил из машины, то собирался её ударить.

Позднее задержанный извинился, однако Алексеева заявила, что этого недостаточно.

Следом поступила информация, что Следственный комитет России по указу главы ведомства Александра Бастрыкина проверит информацию о произошедшем конфликте.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов призвал ужесточить миграционное законодательство.

 

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