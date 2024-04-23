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Латыпов: от отсутствия международных стартов мотивация не падает

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о мотивации от отсутствия международных турниров.

«Моя мотивация не падает, в России сейчас создали хорошие соревнования, поэтому она есть. В будущем, надеюсь, если будем выступать на международном уровне, то у нас будут неплохие результаты. Пока бегаем здесь», — цитирует Латыпова РИА Новости.

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, скучают ли иностранные спортсмены по россиянам на международных соревнованиях.

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