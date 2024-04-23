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Матыцин: победа Александровой на марафоне в Цюрихе может вдохновить российских атлетов

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Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал победу российской легкоатлетки Дины Александровой на марафоне в Цюрихе.
Матыцин: победа Александровой на марафоне в Цюрихе может вдохновить российских атлетов
  • РИА Новости

«Важно, что в условиях санкционных ограничений организаторы марафона руководствуются в первую очередь спортивным принципом, а наши спортсмены продолжают радовать яркими победами на международной арене своих болельщиков. Пусть эта победа будет мощным импульсом и вдохновителем для многих спортсменов», — цитирует Матыцина ТАСС.

21 апреля российская легкоатлетка Александрова одержала победу в марафоне в Цюрихе.

Россиянка преодолела дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 29 минут. Это первая победа на марафоне в карьере спортсменки.

Второй прибежала представительница Эфиопии Серкалем Менгисте (2:34.09), а третий результат показала кенийка Наоми Джепкогей Майо (2:35.44).

Ранее сообщалось, что заявки на участие в Казанском марафоне подали более 20 тыс. человек.

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