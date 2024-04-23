В ХК ЦСКА назвали срок контракта тренера Воробьёва

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о контракте главного тренера Ильи Воробьёва.

«У Воробьева трёхлетний контракт», — приводит слова Есмантовича ТАСС.

27 марта столичный ЦСКА объявил о смене главного тренера — им стал Илья Воробьёв. Руководство армейского клуба решило не продлевать контракт с Сергеем Фёдоровым, который истекает 30 апреля 2024 года.

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: впервые — в качестве помощника Майка Кинэна, второй раз — в должности главного тренера команды. Также в его послужном списке наставничество в сборной России и санкт-петербургском СКА.

Ранее сообщалось, что Есмантович не считает ошибкой возвращение хоккеиста Федотова в ЦСКА.