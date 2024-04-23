Куница — о детях: Косторная больше хочет девочку, я не против, но хочу мальчика

Фигурист Георгий Куница, выступающий в спортивной паре с Алёной Косторной, высказался об отношении к детям.

«Кого больше хотим — мальчика или девочку? Обсуждали, но не на ближайшую перспективу. Алёна больше хочет девочку, а я буду не против малышки, но хочу мальчика», — приводит слова Куницы «Матч ТВ».

С 2023 года Косторная выступает в паре с Куницей. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Алёна является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

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