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Мюллер: цель сборной Германии — победить на чемпионате Европы

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Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер рассказал о целях национальной команды на предстоящем домашнем чемпионате Европы.
Мюллер: цель сборной Германии — победить на чемпионате Европы
  • Gettyimages.ru

«Я знаю, что в конечном счёте всегда важен результат. Конечно, цель сборной Германии —победить на чемпионате Европы», — цитирует Мюллера GQ Germany.

Напомним, что турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Россия не примет участия в соревновании из-за отстранения УЕФА. Действующим чемпионом является сборная Италии.

Ранее сообщалось, что российские судьи не будут работать на матчах чемпионата Европы — 2024.

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