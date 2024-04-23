Мюллер: цель сборной Германии — победить на чемпионате Европы

Нападающий «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер рассказал о целях национальной команды на предстоящем домашнем чемпионате Европы.

«Я знаю, что в конечном счёте всегда важен результат. Конечно, цель сборной Германии —победить на чемпионате Европы», — цитирует Мюллера GQ Germany.

Напомним, что турнир пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Россия не примет участия в соревновании из-за отстранения УЕФА. Действующим чемпионом является сборная Италии.

Ранее сообщалось, что российские судьи не будут работать на матчах чемпионата Европы — 2024.