Вяльбе: решения о возвращении россиян принимают далёкие от спорта люди

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Мы находимся в такой ситуации, когда спорт стал зависим от политики. К сожалению, такие вопросы решаем не мы, спортсмены, а далёкие от спорта люди», — цитирует Елену Вяльбе ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Владимир Сальников заявил, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте.