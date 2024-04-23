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Вяльбе: решения о возвращении россиян принимают далёкие от спорта люди

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о возвращении российских спортсменов на международную арену.
Вяльбе: решения о возвращении россиян принимают далёкие от спорта люди
  • РИА Новости

«Мы находимся в такой ситуации, когда спорт стал зависим от политики. К сожалению, такие вопросы решаем не мы, спортсмены, а далёкие от спорта люди», — цитирует Елену Вяльбе ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Владимир Сальников заявил, что Олимпийские игры утратили статус абсолютной ценности в спорте.

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