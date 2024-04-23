Аршавин считает, что «Зенит» в будущем сможет дорого продать Педро
- РИА Новости
«У «Зенита» всегда хорошие трансферы. И клуб, в принципе, хорошо работает с иностранцами. Педро — талант. Он очень сильный. Думаю, если уедет, то за дорого», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».
18-летний бразильский игрок присоединился к российскому клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Коринтианса».
В текущем сезоне Педро провёл за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.
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