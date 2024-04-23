Пике считает ошибочным назначение пенальти в ворота «Барселоны» в класико

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о пенальти в ворота каталонского клуба в матче 32-го тура испанской Примеры с «Реалом».

«Я всегда стараюсь быть объективным. Пенальти не было, потому что Васкес искал контакт с ногой Кубарси», — цитирует Пике Diario Sport.

Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 3:2.

«Реал» набрал 81 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Барселоны» 70 очков и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» скандировали «Хави, оставайся!» в матче с «Барселоной».