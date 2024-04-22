Федун не верит, что Карпин вернётся в «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказал мнение о возможном возвращении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в столичный клуб.

«Про Карпина вы всё видели. Теперь уже не думаю. Если было бы 5:1 в пользу «Ростова», то можно было бы об этом говорить. А когда наоборот, даже слова трудно подобрать», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Накануне «Спартак» в гостях разгромил «Ростов». Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, красно-белые набрали 38 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Хесус Медина заявил, что «Спартак» заслужил победу над «Ростовом» в РПЛ.