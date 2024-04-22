Наумов: попав в хорошие руки, Пиняев запросто может вырасти в звезду европейского уровня

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об информации касательно интереса европейских клубов к полузащитнику Сергею Пиняеву.

«Для молодого игрока очень тяжело будет играть в такой силовой футбол. Пиняев там проходил стажировку, и, наверное, он знает, на что идёт. Попробовать стоит. Он может заиграть. У него скорость есть, дриблинг хороший, удары с обеих ног есть, он видит поле. Попав в хорошие руки, он запросто может вырасти в звезду европейского уровня», — цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

По информации издания HITC, «Манчестер Сити» и «Челси» могут приобрести футболиста красно-зелёных, после чего сдать его в аренду в партнёрские клубы.

Помимо двух вышеуказанных коллективов, за игроком «Локомотива» также наблюдали «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

19-летний форвард в сезоне-2023/24 в 28 матчах во всех турнирах забил два мяча и сделал пять результативных передач.

Ранее «Манчестер Сити» опроверг сообщения об интересе к Пиняеву.