Агент Дементьев объяснил, почему Овечкин в четвёртый раз ни разу не бросил в створ в матче плей-офф
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«Рейнджерс» прекрасно понимает, какое оружие в руках «Вашингтона», — в лице Александра Овечкина. С ним играли очень плотно, ему не давали шансов, достаточно большое количество блокированных бросков. Причём со стороны обеих команд», — цитирует Дементьева «Чемпионат».
Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе победителей голом отметился Артемий Панарин.
Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующий матч состоится 24 апреля, начало в 02:00 мск.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место по очкам в плей-офф НХЛ.