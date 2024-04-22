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Агент Дементьев объяснил, почему Овечкин в четвёртый раз ни разу не бросил в створ в матче плей-офф

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Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о матче между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде плей-офф НХЛ.
Агент Дементьев объяснил, почему Овечкин в четвёртый раз ни разу не бросил в створ в матче плей-офф
  • Gettyimages.ru

«Рейнджерс» прекрасно понимает, какое оружие в руках «Вашингтона», — в лице Александра Овечкина. С ним играли очень плотно, ему не давали шансов, достаточно большое количество блокированных бросков. Причём со стороны обеих команд», — цитирует Дементьева «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе победителей голом отметился Артемий Панарин.

Таким образом, счёт в серии — 1-0. Следующий матч состоится 24 апреля, начало в 02:00 мск.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на чистое 22-е место по очкам в плей-офф НХЛ.

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