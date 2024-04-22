Энрике: пока стороны не выскажутся, мне нечего сказать о будущем Мбаппе в ПСЖ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мнением о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Мне нечего сказать. Пока стороны не выскажутся, я буду хранить молчание. Когда они выскажутся, я тоже выскажусь», — цитирует Энрике журналист Абделла Булма.

В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.

В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.