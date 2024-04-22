Энрике: пока стороны не выскажутся, мне нечего сказать о будущем Мбаппе в ПСЖ
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«Мбаппе? Мне нечего сказать. Пока стороны не выскажутся, я буду хранить молчание. Когда они выскажутся, я тоже выскажусь», — цитирует Энрике журналист Абделла Булма.
В текущем сезоне француз сыграл за команду 42 матча, забил 41 гол и отдал девять результативных передач.
В СМИ долгое время циркулирует информация о том, что Мбаппе летом перейдёт из ПСЖ в «Реал» в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов.