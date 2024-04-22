Федун: Абаскаль растерялся, было видно, что он поплыл в «Спартаке»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал увольнение с поста главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Есть результат, значит, тренер — молодец, нет — долой его. Что и произошло. Абаскаль растерялся. Было видно, что он поплыл. Когда это происходит, его нужно убирать», — цитирует Федуна «СЭ».

«Спартак» объявил об отставке Абаскаля 14 апреля. Он возглавлял команду с 2022 года.

Исполняющим обязанности тренера был назначен его бывший ассистент Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые накануне разгромили «Ростов» (5:1) в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее в «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера.