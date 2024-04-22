Федун — о ситуации с Промесом: потеряли самого титулованного и сильного игрока

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации с нападающим московского клуба Квинси Промесом.

«Зачем они его повезли в ОАЭ? Знали, что есть уголовное дело. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова... Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока», — цитирует Федуна «СЭ».

Суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее в прокуратуре Амстердама не стали раскрывать, как продвигается ситуация с Промесом.