«Урал» и «Сочи» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ

«Урал» сыграл вничью с «Сочи» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, проходившая в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась со счётом 2:2.

На 46-й минуте Алексей Ионов открыл счёт в матче. А на 67-й минуте он забил второй гол команды.

На 77-й минуте Сауль Гуарирапа сократил отставание «Сочи». Александар Юкич на 87-й минуте свёл счёт вничью.

«Урал» набрал 24 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В активе «Сочи» 19 очков и 16-я позиция.

Ранее «Зенит» нанёс поражение «Оренбургу» в РПЛ.