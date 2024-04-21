Силкин: провал вычеркнул «Динамо» из чемпионской гонки

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о победе столичного клуба над «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ.

«Серьёзно отнеслись к игре. Первый гол забили и уже сопернику, чтобы победить, надо было забивать два. Жалко, что после зимнего перерыва они хорошо начали, а потом провал, который вычеркнул «Динамо» из чемпионской гонки. И вряд ли что-то изменится, отрыв очень большой», — цитирует Силкина «Спорт-Экспресс».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:1 в пользу столичной команды.

«Динамо» набрало 39 очков и осталось на третьем месте в турнирной таблице. «Пари НН» (28) располагается на десятой строчке.

Ранее Сергей Юран высказался о поражении от «Динамо».