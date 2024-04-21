Чалов: об уходе из ЦСКА в Европу летом сейчас не думаю

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказал мнение касательно своего возможного ухода из армейского клуба.

«Я пока не готов разговаривать о контракте и обо всей ситуации. У нас идёт сезон. Я отдаюсь полностью. О возможном трансфере в Европу летом сейчас не думаю», — цитирует Чалова «Чемпионат».

9 апреля стало известно, что ЦСКА продлил контракт с Чаловым до 2025 года.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может расстаться с Федотовым по окончании сезона.