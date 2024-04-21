Карпов: Непомнящему надо собраться и выиграть Турнир претендентов в последнем туре

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался об игре российского гроссмейстера Яна Непомнящего на Турнире претендентов.

«У Непомнящего есть шансы на победу. В последнем туре очень напряжённое расписание, серьёзная борьба. Но Яну надо собраться и победить», — приводит слова Карпова ТАСС.

В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира из России сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой. Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 27-м ходу.

Таким образом, в активе российского гроссмейстера восемь очков и он разделяет вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Фабиано Каруаной.

Единоличным лидером за тур до окончания турнира является индиец Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очка.

В заключительном туре Непомнящий встретится с Каруаной, а Доммараджу проведёт партию с Накамурой.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Горячкина потеряла шансы победить на Турнире претенденток по шахматам.