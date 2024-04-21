Артига назвал Захаряна самым известным российским футболистом в Испании

Бывший тренер «Барселоны» Франк Артига высказался о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне.

«На данный момент в Испании самый известный российский игрок — Арсен Захарян из «Реал Сосьедад». Но я, честно говоря, не видел его уровня и игры», — цитирует Артигу ТАСС.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне россиянин провёл за команду 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Захарян заявил, что хочет улучшить свою результативность в следующем сезоне.